MÉXICO._ La Dirección de Selecciones Nacionales Menores dio a conocer la incorporación de los entrenadores Eduardo Arce y Alfredo Tena para asumir la dirección técnica de los representativos Sub 20 y Sub 18, respectivamente.

Eduardo Arce, nacido en Toluca, Estado de México, cuenta con una amplia experiencia en el futbol formativo del país, al haber comandado por varios años las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 del Club Puebla.