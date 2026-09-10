$!Allan Elias llega al City y mueve las apuestas

Manchester City confirmó el fichaje de Allan Elias, extremo brasileño de 22 años procedente de Palmeiras, con contrato hasta 2031. El club incorpora a un jugador capaz de actuar por la derecha, como mediapunta, segundo delantero e incluso lateral. La operación se cerró por una cifra cercana a 40 millones de euros. Su llegada mueve los mercados de apuestas de fútbol: minutos, asistencias, goles y competencia interna añaden nuevas variables a la lectura de cada partido del City. Allan llega después de 96 encuentros.

Un perfil versátil para un ataque con más opciones

Allan se formó en Palmeiras después de pasar por Figueirense y destacó desde categorías juveniles. En la temporada 2025-26 firmó seis goles y seis asistencias en 42 partidos, además de participar en el recorrido del club en Brasil y la Copa Libertadores.

Su posición habitual es la banda derecha, aunque Manchester City valora su capacidad para cambiar de zona. Esa flexibilidad puede darle minutos en distintos contextos y alterar el reparto ofensivo dentro de la plantilla.

El fichaje cambia varios mercados del City

Un refuerzo ofensivo no afecta únicamente al once inicial. En apuestas de Premier League, la llegada de Allan puede influir en mercados de campeón, goles del equipo, asistencias y rendimiento individual, especialmente cuando se conozca su papel en la rotación de Enzo Maresca.

Antes de valorar esas opciones conviene seguir:

-si comienza como titular o suplente;

-qué banda ocupa con mayor frecuencia;cuántos minutos recibe en liga;

-quién comparte ataque con él;cómo responde ante defensas cerradas.

La adaptación será importante. Allan pasa del Brasileirao a una competición con otro ritmo, mayor presión sin balón y menos tiempo para decidir cerca del área. Sus primeros partidos ofrecerán información más útil que cualquier expectativa previa.

Sus estadísticas individuales necesitarán contexto

Los mercados de goleador, asistencias o tiros dependen de la función que Maresca le asigne. Un extremo abierto puede producir más centros y pases clave; si aparece por dentro, puede aumentar su presencia en remates y llegadas al área.

También importará la competencia. City cuenta con varias alternativas ofensivas, por lo que una buena actuación no garantiza continuidad en el once. En apuestas de jugador, revisar alineaciones confirmadas y minutos recientes ayuda a evitar decisiones basadas únicamente en el nombre del fichaje.