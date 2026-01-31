Allan Saint-Maximin se despide del América

La salida de Allan Saint-Maximin del América marca uno de los episodios más sensibles en el arranque del Clausura 2026. El delantero francés decidió poner fin a su etapa en México luego de denunciar públicamente que su hijo fue víctima de insultos raciales, situación que lo llevó a priorizar la seguridad y bienestar de su familia por encima de lo deportivo.

El club capitalino confirmó su partida con un mensaje de agradecimiento en redes sociales, mientras que el propio jugador se pronunció en Instagram con un texto contundente contra la discriminación: “Proteger a mis hijos es mi prioridad... el odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad”.