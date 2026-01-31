Allan Saint-Maximin se despide del América

La salida de Allan Saint-Maximin del América marca uno de los episodios más sensibles en el arranque del Clausura 2026. El delantero francés decidió poner fin a su etapa en México luego de denunciar públicamente que su hijo fue víctima de insultos raciales, situación que lo llevó a priorizar la seguridad y bienestar de su familia por encima de lo deportivo.
El club capitalino confirmó su partida con un mensaje de agradecimiento en redes sociales, mientras que el propio jugador se pronunció en Instagram con un texto contundente contra la discriminación: “Proteger a mis hijos es mi prioridad... el odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad”.
Aunque Saint-Maximin debutó con gol y mostró destellos de su calidad, nunca logró consolidarse como titular en el América. En total disputó 16 partidos de Liga MX, sumando 808 minutos, tres goles y dos asistencias, en una competencia constante por el puesto con Brian Rodríguez, quien ahora apunta a ocupar definitivamente la banda izquierda.
La despedida del francés se suma a otros movimientos clave en Coapa: la posible salida de Álvaro Fidalgo rumbo al Real Betis y la llegada del brasileño Raphael Veiga.
En medio de este cúmulo de noticias, América logró su primera victoria del torneo al vencer 2-0 a Necaxa, pero la partida de Saint-Maximin deja un vacío emocional y deportivo que refleja cómo el club enfrenta simultáneamente retos dentro y fuera de la cancha.