El Getafe sumó tres puntos importantísimos en su pelea por alejarse de los puestos de descenso tras superar a un rival directo como el Espanyol, derrotado 1-0 con un cabezazo del uruguayo Álvaro Rodríguez que certificó una buena primera parte de su equipo y que castigó al conjunto ‘periquito’, sin pegada en el segundo acto.

Con una necesidad alarmante de puntos para abandonar la zona peligrosa del campeonato, ambos equipos saltaron al terreno de juego del Coliseum, frío en el ambiente por el descenso de las temperaturas y algo más frío de lo habitual en la grada con apenas 7 mil 559 espectadores que desafiaron al peor día de la semana para ver un partido de fútbol con un clima complicado.

El Getafe saltó al terreno de juego avasallador con el descaro de Coba como máxima referencia. Durante el primer cuarto de hora, el cuadro azulón fue un martillo pilón que obtuvo su premio muy pronto, con un cabezazo de Álvaro Rodríguez a los ocho minutos tras aprovechar un gran pase desde el costado derecho de Luis Milla.

A falta de veinte minutos para el final, el choque estaba envuelto en una incertidumbre tremenda. El Espanyol no se rendía y daba sensación de peligro. No estaba ni mucho menos acabado. Y el Getafe sumaba contragolpes que no terminaba de cerrar. Podía pasar cualquier cosa y al final no pasó nada. El Getafe aguantó, el Espanyol naufragó y el Coliseum sonrió porque su equipo se deshizo de un rival directo para ocupar la decimoquinta plaza tres puntos por encima del descenso.