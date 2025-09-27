América conquistó esta edición del Clásico Capitalino

América venció 4-1 a Pumas en la Jornada 11 del Apertura 2025. Esta fue la victora número 60 de los Azulcremas contra los Universitarios en partidos de la Liga MX y fue la primera vez que las Águilas ganaron un Clásico Capitalino en el Ciudad de los Deportes.

Desde el comienzo las emociones no se hicieron esperar en el Clásico Capitalino, una de las primeras grandes acciones la tuvieron Alejandro Zendejas y Keylor Navas con la atajada en el fondo al 21’, ellos mismos volvieron a acaparar las miradas al minuto 33 cuando Zendejas intentó de nuevo y el arquero de Pumas consiguió desviar ese balón.

El grito de gol llegó al 34’, un error de Sebastián Cáceres fue aprovechado por Jorge Ruvalcaba, quien sacó el tiro que terminó con la pelota en la red. América no frenó el ataque , pero una vez más Pumas evitó las anotaciones de su rival con una gran atajada de Navas con el pie y minutos después con una salvada en la que participó toda la defensa.

Antes del final del primer tiempo, Efraín Juárez fue expulsado.

En el segundo tiempo las Águilas no bajaron la intensidad, el primer gol a favor de los de André Jardine fue un autogol de Álvaro Angulo al 55’, tras un rechace de Keylor Navas que le dio en el pecho al defensa y entró a la portería, cuatro minutos después el equipo local le dio la vuelta con un gol de Raúl Zúñiga.

Al 73’, Zendejas aumentó la ventaja de América con un golazo imposible de atajar. Al 81 el árbitro marcó penal para las Águilas, mismo que fue cobrado por Zendejas para firmar su doblete y una gran noche individual. El Clásico Capitalino se lo quedaron los Azulcremas.