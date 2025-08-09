América derrota a Gallos Blancos con un golazo

El América derrotó a Querétaro 1-0 esta noche en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 gracias a un solitario tanto de Dagoberto Espinoza.

Tanto Águilas como Gallos volvían de la Leagues Cup en busca de enderezar el camino tras la eliminación en el certamen internacional, pero ambos equipos tuvieron que comer ansias por varios minutos, ya que el silbatazo inicial del partido se retrasó debido a una tormenta eléctrica que azotó el sur de la CDMX.

Cuando finalmente comenzó el encuentro, el cuadro de Coapa de inmediato hizo valer la localía y se adelantó en el marcador. El conjunto azulcrema abrió el marcador al minuto 6 luego de una gran jugada individual de Dagoberto Espinoza, quien se quitó a un par de rivales y disparó a primer poste para anotar el 1-0.