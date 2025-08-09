América derrota a Gallos Blancos con un golazo

El América derrotó a Querétaro 1-0 esta noche en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 gracias a un solitario tanto de Dagoberto Espinoza.
Tanto Águilas como Gallos volvían de la Leagues Cup en busca de enderezar el camino tras la eliminación en el certamen internacional, pero ambos equipos tuvieron que comer ansias por varios minutos, ya que el silbatazo inicial del partido se retrasó debido a una tormenta eléctrica que azotó el sur de la CDMX.
Cuando finalmente comenzó el encuentro, el cuadro de Coapa de inmediato hizo valer la localía y se adelantó en el marcador. El conjunto azulcrema abrió el marcador al minuto 6 luego de una gran jugada individual de Dagoberto Espinoza, quien se quitó a un par de rivales y disparó a primer poste para anotar el 1-0.
Las Águilas tuvieron la oportunidad de incrementar la ventaja en la recta final del primer tiempo por la vía del penal; sin embargo, Guillermo Allison atajó el disparo de Henry Martín desde los once pasos.
En la segunda mitad, Gallos buscó empatar el partido y estuvo cerca de lograrlo en par de ocasiones, pero la zaga americanista y Luis Ángel Malagón lograron contener a la ofensiva queretana y al final sacaron el resultado.
Con esto, América tiene 10 partidos seguidos sin perder ante Querétaro (6 ganados, 3 empatados), sólo una vez ligó más en esta rivalidad: 12 entre 1990-1991 y Clausura 2004, aunque fue en dos etapas de los Gallos en Liga MX (8 partidos en torneos largos y 4 en cortos).
La próxima jornada el América visitará a los Tigres en El Volcán, mientras que los Gallos recibirán al Atlas en La Corregidora.
(Con información de Liga MX)