América empata con Léon y se mantiene como líder

LEÓN._ Empate a un tanto entre León y América, correspondiente a la Jornada 7 del torneo Grita México A21 de la Liga MX.

Gran primer tiempo en el Nou Camp, donde los dos equipos nos reglaron espectáculo, jugadas y atajadas. Muy temprano en el partido una falta en el área de León le daba la oportunidad a los capitalinos con un penal a favor.

Emanuel Aguilera no desaprovechó y desde los once pasos adelantó al América en patio ajeno. Las tarjetas amarillas no se hicieron esperar y la primera fue para Fidalgo al 12, también Aquino al 28’ vio la amarilla y por parte de León fue Tesillo al 30.