Luego de obtener el pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el propietario de la institución azulcrema, Emilio Azcárraga Jean, dejó un mensaje contundente en el que aseguró que su club está hecho para ganar títulos y no salvan temporadas con un solo partido.

“Este equipo, como lo he platicado con Andrea (Pereira), con Henry (Martín), con los cuerpos técnicos y directiva, este club no está hecho para ganar juegos, este club lo construimos, lo queremos y lo trabajamos para que gane títulos. Cuando no ganamos se habla mucho públicamente de fracaso. En ese fracaso hay muchísimo análisis que se hace detrás de cámaras y dentro del club que no creo yo que sea un fracaso, pero en el nivel de salvar temporadas con un juego, no es nuestro caso”, expresó en conferencia de prensa.

Con el partido frente a Guadalajara correspondiente a la fase regular del torneo, Azcárraga comentó que ahora su equipo tiene que ganar el Clásico del campeonato local y no solamente eso, también la siguiente instancia de la Concachampions y hasta la final de liga programada para el 26 de mayo.

“Me han oído decir esto y no me cansaré de decirlo. El ADN y la personalidad que tiene este club, por eso es la grandeza que tiene, la dificultad y las virtudes que tiene para jugadores, cuerpo técnico y directiva. Estoy seguro de que el partido del sábado lo debemos de ganar, como debemos de ganar los cuartos de la Conca, como debemos ganar el siguiente juego de la temporada y la final del 26 de mayo. Es la filosofía que tengo”.

Por último, el dueño del América se pronunció sobre la situación contractual de Henry Martín.

“Creo que él (Henry Martín) está muy contento aquí. Se habla no solo de él, sino igual de muchos jugadores. Quizá están promovidos por otros clubes, representantes o entidades que luego no representan lo que quiere el jugador o club. Hay una comunicación abierta con todas las jugadores y jugadoras. Quisiera que todos estos grandes jugadores y figuras del futbol mexicano e internacional, que se han hecho en América, se quedaran aquí siempre”, concluyó.

América se encuentra peleando por los primeros lugares tanto en la Liga MX como en Liga MX Femenil, además de estar clasificado a cuartos de final de Concachampions.

(Con información de Claro Sports)