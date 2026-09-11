América oficializa el fichaje del zaguero uruguayo Santiago Bueno para el Apertura 2026

El zaguero charrúa se suma a la disciplina de las Águilas procedente del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, incorporándose a la plantilla en calidad de préstamo.

MÉXICO._ El Club América hizo oficial la contratación del defensor central uruguayo Santiago Bueno como su nuevo refuerzo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX .

Bueno, de 27 años, llega al conjunto azulcrema para cubrir la baja de su compatriota Sebastián Cáceres, quien concluyó su etapa en la institución para emigrar al futbol español con el Celta de Vigo. El nuevo zaguero cuenta con recorrido en el balompié europeo —donde compartió vestidor con el delantero mexicano Raúl Jiménez en los Wolves— además de ser un habitual en las convocatorias de la selección mayor de Uruguay.

La llegada del charrúa fortalece la columna vertebral del conjunto de Coapa para el resto del certamen.

Tras su paso por la Premier League y el futbol español, Bueno aporta solidez física y juego aéreo a la zaga americanista.

La presencia de compatriotas y su recorrido internacional facilitarán su integración al sistema táctico que encabeza el director técnico Guillermo Almada.

Ocupará de inmediato la plaza de extranjero que dejó vacante Cáceres tras concretarse su traspaso a LaLiga.