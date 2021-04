América pone fin a la racha de triunfos de Cruz Azul, que logra empatar al final

CIUDAD DE MÉXICO._ El mismo fantasma de siempre se le apareció al Cruz Azul al momento de hacer historia. América detuvo el tren celeste, ese que parecía que tenía una velocidad imparable con 12 victorias.

Las Águilas con un futbol práctico le pusieron un alto y le prohibió un récord de 13 triunfos al hilo, aunque dentro de lo malo para la Máquina, es que rescató el empate 1-1 casi sobre el final.

El juego fue demasiado trabado, los dos mejores clubes estaban en el cancha del Estadio Azteca y así lo mostraron, como todo buen Clásico de dos gigantes del torneo, la polémica no se quiso perder el encuentro y apareció en los dos penales que decidió marcar Fernando Guerrero para cada bando apoyándose en el VAR.

La primera fue la pena máxima que decretó el silbante tras ver el video por una falta sobre Álvaro Fidalgo y que cobró de gran manera Emanuel Aguilera para vencer a Jesús Corona y amargarle el festejo de sus 400 partidos con la Máquina cuando se jugaba el minuto 41.

Los cementeros parecían no tener ese poder de reacción de otros partidos y no era para menos, enfrente estaba el equipo que siempre le arrebata el dulce, el que le quitó un título en pocos minutos, el que lo borró en una Final, al que no le ganó en siete años y el que ahora le evitó entrar a la historia del futbol mexicano con la racha de triunfos.

En el segundo tiempo hubo una esperanza, América se replegó, le regaló la pelota a los celestes que intentaron por todos los medios llegar al arco de Memo Ochoa, y en la jugada que menos peligro parecía tener, el balón pegó en la mano de Mauro Lainez y el VAR le volvió a salvar la plana a Guerrero y marcó el penal que cobró de gran manera Jonathan Rodríguez al 84’.

El empate mantiene a ambos en los primeros dos puestos de la clasificación con los celestes liderando con 37 puntos, seguidos por los 35 de los de Coapa; además, la Máquina tiene posibilidades de igualar la marca histórica de puntos del América en 2002 en 43 puntos.