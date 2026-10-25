$!América rinde un emotivo tributo a Guillermo Ochoa en el Estadio Azteca

En las horas previas al compromiso ante los Tuzos del Pachuca, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, el club azulcrema desplegó una serie de reconocimientos para honrar la trayectoria del guardameta canterano.

Las Águilas del América vistieron de gala el Estadio Azteca para homenajear a una de sus más grandes figuras contemporáneas: Guillermo ‘Paco Memo’ Ochoa .

A las afueras del inmueble se inauguró un imponente mural conmemorativo rodeado de bufandas con la frase “Por S13mpre”, haciendo alusión al emblemático dorsal 13 que portó Ochoa durante sus etapas con el club y recordando sus campeonatos, como el título del Clausura 2005.

Dentro del estadio, la directiva rebautizó simbólicamente el césped del inmueble como terreno de juego “Memo Ochoa”, mientras el plantel de Coapa realizaba los trabajos de calentamiento con camisetas alusivas a la efeméride.

El momento de mayor emotividad ocurrió cuando las pantallas gigantes del Estadio Azteca proyectaron un video retrospectivo de las mejores atajadas del arquero internacional con la Selección Mexicana, provocando las lágrimas del homenajeado.

De forma simultánea, un tifo monumental se elevó en una de las cabeceras mostrando la imagen de Ochoa. Tras realizar el volado oficial con los capitanes de ambos clubes antes del silbatazo inicial, el guardameta tomó el micrófono durante el medio tiempo para agradecer a la afición: ”No sé ni por dónde empezar, y ni quiero terminar”.