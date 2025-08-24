$!América vence al Atlas en un partidazo en el Estadio Jalisco

América derrotó 2-4 al Atlas este domingo en el Estadio Jalisco, en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.
El partido tuvo intensidad y goles de ambos lados. Por los rojinegros marcaron Gustavo Del Prete al 45’+1 y Diego González al 49’. Las Águilas respondieron con anotaciones de Brian Rodríguez al 21’, Álvaro Fidalgo al 74’, un tanto decisivo de Allan Saint–Maximin al minuto 89 y Víctor Dávila (m.90’+6) que selló el triunfo azulcrema.
Con este resultado, el América amplió su dominio reciente sobre los tapatíos: suma siete partidos seguidos sin perder ante Atlas en Liga MX (cuatro victorias y tres empates). El último triunfo rojinegro sobre las Águilas en el Jalisco fue por alineación indebida en el Guard1anes 2021, pero en la cancha no logran vencerlos desde el 3-0 de agosto de 2019.
El equipo dirigido por André Jardine mantiene su paso sólido en el torneo, ya que América está invicto con cuatro victorias y dos empates en el Apertura 2025.
En contraste, el Atlas, que estrenó técnico con el regreso de Diego Cocca, continúa con problemas de resultados. Los Rojinegros no ganan desde la primera jornada y ahora acumulan tres derrotas y dos empates, quedando rezagados en la clasificación.
El duelo dejó un gran espectáculo en Guadalajara, con un cierre trepidante que confirmó el buen momento del América en la Liga MX.
(Con información de Liga MX)