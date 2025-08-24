$!América vence al Atlas en un partidazo en el Estadio Jalisco

América derrotó 2-4 al Atlas este domingo en el Estadio Jalisco, en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX. El partido tuvo intensidad y goles de ambos lados. Por los rojinegros marcaron Gustavo Del Prete al 45’+1 y Diego González al 49’. Las Águilas respondieron con anotaciones de Brian Rodríguez al 21’, Álvaro Fidalgo al 74’, un tanto decisivo de Allan Saint–Maximin al minuto 89 y Víctor Dávila (m.90’+6) que selló el triunfo azulcrema.

Con este resultado, el América amplió su dominio reciente sobre los tapatíos: suma siete partidos seguidos sin perder ante Atlas en Liga MX (cuatro victorias y tres empates). El último triunfo rojinegro sobre las Águilas en el Jalisco fue por alineación indebida en el Guard1anes 2021, pero en la cancha no logran vencerlos desde el 3-0 de agosto de 2019. El equipo dirigido por André Jardine mantiene su paso sólido en el torneo, ya que América está invicto con cuatro victorias y dos empates en el Apertura 2025.