Análisis y corrección deportiva

Amigo lector de Noroeste, a usted le gustan que lo manden, ordenen, le pidan hacer algo, sin decir la palabra “por favor”, porque muchas veces en el modo de mandar o decir las cosas, se obedece, pero que tal, si estos “mandatos” son para mejorar el rendimiento deportivo, su salud y por qué no su convivencia social.

Es cierto que hay personas que creen que todo lo saben, esto puede ser porque no practican la lectura, ya que el leer no da la siguiente máxima “entre más se estudia nos damos cuenta que mas desconocemos”, por lo que se hace necesario el siempre estar actualizado tanto en cultura general como en lo específico, y de esta manera dar lo mejor de sí.

En lo deportivo, y en la actividad física para la salud no escapa a esta iniciativa, entrenador o persona encargada en lo deportivo, que no se actualiza, solo se estará realizando trabajo (actividad física) para mantener ocupados a los alumnos, que este trabajo lo puede dirigir “cualquier persona con o sin estudios en el área”, de ser así, se le recomendará a este personal que no lleve al entrenado al cansancio, fatiga o dolor. Es por esto que los “jefes” del departamento deben de tener algún encargado de supervisar todo trabajo físico aplicado al ser humano (entrenados) y sea hecho con todo el rigor y lenguaje científico.

Cuando una actividad se analiza y se corrige (biomecánica, biometodología) y se le da seguimiento se tendrán resultados hasta predecibles, es común que los encargados del entrenado (entrenador y cuerpo técnico) solamente le hablen de ganar y ganar, esto es cierto, cuando se tiene una derrota, y se toma como referencia para mejorar, pero en lo que a la competición se refiere se debe de hablar tanto de victoria como de derrota, porque si no fuera así “no tuviera chiste la competencia”, luego entonces se debe ser positivo y no solo trabajar para enfrentar a la victoria, sino también para la derrota.

Existe un dicho en el deporte que dice que “la victoria tiene muchos padrinos, y la derrota es huérfana y a vez hasta abandonada”. Esto no debe ser así, pero es lo que vemos en la mayoría de las competencias con los que pierden. “Así es la vida”.

Existen un sinnúmero de ejemplos. Veamos, para la planificación y desarrollo del entrenamiento de la velocidad a corto plazo dentro de una sesión de entrenamiento o microciclo, se han de tener en cuenta los siguientes factores para conseguir un progreso en el rendimiento: Los ejercicios de velocidad deben de realizarse a intensidades máximas o al menos submáximas, siempre que la técnica esté consolidada. En caso contrario se establecerán esquemas coordinativos que pueden perjudicar luego la ejecución máxima.

También se deben trabajar ejercicios puramente de velocidad, método de las series con cargas menores, método de repeticiones con cargas concretas. En todas estas series se respetan los descansos, porque de no hacerlo así, se ocasionará una acumulación de lactato en una cantidad que hace que el entrenamiento se desvíe de velocidad pura a velocidad resistencia.

En el análisis y seguimiento de los deportistas (en este caso de entrenamiento de velocidad) se toma en cuenta que el entrenamiento hace que el sistema hormonal (adrenalina, noradrenalina) trabaje a un nivel muy elevado, puesto que para las cargas se requiere constantemente una actividad mayor del sistema nervioso. Por esto es que está prohibido los volúmenes altos dentro de una sesión de entrenamiento y exige los tiempos correspondientes de descanso, el tiempo para una compensación del 100% o cercana a este porcentaje es de 48 horas en promedio.

Luego entonces en el entrenamiento, la competición, siempre se debe de trabajar en equipo (entrenador y equipo auxiliar), se debe ser empático con el público y la familia, que de darse esto, además de la armonía en el trabajo no solo físico sino en la convivencia deportiva, estaremos trabajando en resultados positivos del equipo.