“Los días libres estaban programados para él y, después, cada uno elige lo que quiere hacer. A mí no me importa dónde quieran descansar los jugadores. Fui a Londres dos días y no pedí permiso a nadie. No dirijo una agencia de viajes”.

Ancelotti destacó que Mbappé ha aprovechado el parón internacional para mejorar su condición física tras una lesión en el muslo, y lo describió como un “jugador diferente” al que era antes de la pausa.

Además, el técnico italiano se mostró optimista sobre el estado de Mbappé y de Vinícius Júnior, quien también se recuperó de una lesión.