Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se refirió este viernes a los insultos dirigidos a Raúl Asencio durante el partido contra la Real Sociedad en Anoeta, un hecho que ha generado polémica en los últimos días. El técnico italiano dejó claro que esta situación no influirá en sus decisiones a la hora de alinear al jugador, incluso si los ataques se repiten en otros estadios.

“Yo lo pongo en el once cuando quiero. No pensamos en nada más. Sólo que esto no tiene que pasar. Los insultos no tienen que pasar”, afirmó Ancelotti en rueda de prensa. Además, elogió la actuación del árbitro Sánchez Martínez durante el partido, quien aplicó correctamente el protocolo ante los insultos.