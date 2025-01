Duarte ha formado parte de la Selección Nacional de Uruguay teniendo participación con las categorías juveniles Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23 así como con el combinado mayor.

Cabe resaltar que en 2023 se coronó Campeón del Mundo con la categoría Sub 20, siendo parte del once ideal del mundial juvenil.

El uruguayo conoce bien el futbol mexicano, derivado de su paso con los Diablos Rojos del Toluca, equipo con el que debutó en el balompié azteca en 2024 y del que llega procedente a los Cañoneros.