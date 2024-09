MÉXICO._ América está en un momento de alerta, vive horas bajas y eso lo acepta con naturalidad André Jardine. El entrenador de las Águilas reconoce el momento actual de su equipo, pero también muestra su optimismo de que saldrán adelante de esta situación, y aunque en el papel Chivas llega como favorito al Clásico del fin de semana, el brasileño considera que esa etiqueta no se puede asumir en este tipo de encuentros.

“Es un tema de prensa y afición, no nos toca ni importa saber quién es favorito de algo. En los Clásicos no hay favoritos, no importa mucho el momento de uno y otro. Vengo de una región donde el Clásico es el de mayor rivalidad de Brasil, es un tema de vida o muerte cada vez que se enfrentan y aprendí que no hay favoritos. Los Clásicos son juegos parejos, difíciles, tienes que encararlos como una Final y ver cómo te sale”, dijo el brasileño.

Asimismo, André mandó un mensaje a su afición, espera que el americanismo cierre filas y no les abandone.

“Que nos apoye. Es muy fácil estar en las buenas, pero en las malas permaneces junto porque así es el futbol. Para mí el gusto, de cuando te mantienes junto al equipo apoyando y este equipo da la vuelta, el sentimiento es más gratificante que cuando dejas de apoyar y luego ves al equipo dar la vuelta. Yo ya fui aficionado, no me bajaba del barco pase lo que pase sobre todo en los malos momentos donde sentía que era más importante apoyar en el estadio, cantaba como loco, así me comportaba como aficionado”.

El estratega aseguró que dentro del club se ha hecho un análisis serio de la situación que viven, no quiere poner excusas, pero apeló a que esto no es cómo está el día de hoy sino cómo acabará mañana.

“Son muchos factores. Internamente tenemos claros los por que de este momento que pasamos. Puedo decir a nuestra afición que sabemos exactamente lo que pasamos, en qué momento estamos, pero sabemos a dónde queremos llegar en un torneo que te permite recuperarte, llegar fuertes al momento decisivo y así pensamos. Que nuestra afición sepa que no estamos contentos, pero somos conscientes de por qué pasamos por esto y trabajamos como locos para salir de este momento. Siento al grupo enganchado con el proyecto, con el club. Vamos a salir más fuertes de como entramos”.

Por otra parte, Jardine confirmó la baja de Sebastián Cáceres, el defensa charrúa regresó con una molestia muscular en la Fecha FIFA y estará fuera de circulación por lo menos un mes. Otro de los jugadores que no podrá tener presencia en el duelo contra los tapatíos es el mediocampista chileno Diego Valdés, quien sigue con su proceso de rehabilitación de la luxación que tuvo en el hombro izquierdo.

Mientras, en el caso de Alejandro Zendejas apuntó que el volante ofensivo será evaluado en el entrenamiento de este viernes para saber si está en condiciones de ser convocado o si bien deben esperar un tiempo más para contar con él.

Y respecto a Víctor Dávila, a quien se señala como uno de los posibles refuerzos en el cierre de mercado de fichajes, que será este viernes, Jardine dijo que es una opción más que se puede concretar y en caso de que no, hay otras en cartera para que lleguen como refuerzos a la institución azulcrema.