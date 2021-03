MONTERREY._ El futuro de André Pierre-Gignac con los Tigres puede ir más allá de las canchas, y es que el futbolista francés tiene planeado quedarse en la ciudad como directivo del club. El delantero reiteró su amor por el equipo y la entidad, razones más que necesarias para ya no querer irse a ningún otro lado. “Feliz de poder seguir haciendo historia en la institución. Para mí era importante terminar mi carrera aquí. La verdad estoy muy contento. Vamos a ver cómo me siento, no quiero terminar dando lástima, en la banca y sin hacer goles, hasta que mis piernas respondan voy a estar listo. Después de futbolista quiero aprender y si me dan la oportunidad ser directivo en el club. No se puede explicar, ya no me quiero ir”, comentó André para TUDN.

Con anterioridad el galo había dejado en claro sus intenciones de estudiar para convertirse en director técnico, actualmente sus planes parecen ir cambiando de rumbo, pero siempre ligado a Tigres. Por otro lado, el europeo pidió que al momento de decir adiós a las canchas no retiren su número, pues consideró que el dorsal “10” es importante dentro del mundo futbolístico. Además, explicó cómo fue que consiguió dicha cifra en su espalda debido a que en un principio quiso la “9”. “Cuando llegué (a Tigres) les pregunté si el nueve estaba disponible y me dijeron que era de Rafael Sobis y me dijeron: ‘le preguntamos’. Yo les dije: ‘no, no, no vamos a cambiar nada, denme el 99’; con el nueve salí de Marsella, los dos primeros años con el 10 y los tres últimos con el nueve y les dije que el 9-9 está bien. Me dijeron: ‘vamos a preguntar a la Federación (Mexicana de Futbol) y creo que en ese lapso de tiempo se fue un jugador que creo que era Burbano y dije bueno, en lugar del 99 va el 10, el número está bonito, pero no me representa, hay que decir las cosas, yo soy un nueve, no me representa (el 10) porque no soy nada de eso”.