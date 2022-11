Luego de la polémica que se suscitó por un video en el que Lionel Messi se quita el tachón y le pega a la camisa de México tras el juego de la Jornada 2 de Qatar 2022, Andrés Guardado defendió a “La Pulga” y dijo que Saúl “Canelo” Álvarez no sabe lo que es estar en un vestuario.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, ‘Canelo’ no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, dijo este martes a TyC Sports.

Todo sucedió por un clip publicado en redes sociales donde los jugadores argentinos festejan el triunfo ante el Tri y en el que se ve la playera de la Selección Mexicana en el piso, misma que intercambió con Guardado.

“La playera del piso era la mía y me quedé con la suya e igual la puse en el piso porque es cómo ordena utilería”, dijo “El Principito”.

Al ver el clip, “El Canelo” explotó en redes sociales, donde publicó ‘ojala no lo tope (a Messi)’ al considerar una falta de respeto, intercambiando tuits con Sergio Agüero, Cesc Fabregas, Miguel Layún y hasta David Faitelson.