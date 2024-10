Andrés Vaca, narrador de TUDN, ha denunciado haber recibido presunta censura y amenazas por parte de miembros de la Federación Mexicana de Futbol debido a sus críticas constantes hacia la Selección Mexicana.

Después del decepcionante empate a 2 goles contra el Valencia, Vaca hizo hincapié en el mal funcionamiento del conjunto mexicano, que no logró pasar del empate ante un conjunto español que viajó a México sin sus figuras principales.

En plena transmisión, expresó su frustración, señalando que las quejas de la selección se dirigen más a lo que él dice que a la actuación de los jugadores en el campo.

“La gente que está adentro de selección se fija más en lo que decimos con el micrófono y tocan puertas y que Vaca no narre más y que no diga las cosas que dice. Van a quejarse, no les gusta lo que decimos, que se quejen con los que están ahí en la cancha y que se ahorren los mensajes y las amenazas que mandan con terceros”, dijo Vaca.