Ángel Reyna acusa a Oswaldo Sánchez de amañar un juego (VIDEO)

Ángel Reyna, acusó al ex arquero Oswaldo Sánchez de amañar un juego en la lucha por el no descenso en la Liga MX, y al final no recibieron el dinero que prometió el arquero.

En una entrevista en el canal de YouTube del Escorpión Dorado dio dicha declaración.

“Oswaldo Sánchez organizó que en San Luis echáramos la hueva porque entonces peleábamos el descenso entre Santos, el Querétaro y yo en San Luis. Nosotros jugábamos contra Gallos, se necesitaba una combinación de resultados y Oswaldo habló para negociar con Adrián Martínez (portero), Tavo Valdez (medio) y con Chacho Coudet (entrenador del San Luis)”, dijo Reyna.

Acorde a su relato, él era joven y sin tanta experiencia, pero ya era ‘chismoso’, por lo que se enteró que el San Luis habría aceptado el trato, pues empataron 1-1 ante Querétaro y evitaron el descenso de Santos, pero a él no le tocó parte de la recompensa.

“Yo era de los chavitos en San Luis, pero ya empezaba a ser metiche. Ellos organizaron su desmadre, Oswaldo no nos pagó, o no me acuerdo, porque no me tocó mochada. Debíamos empatar o perder con Querétaro y ese día empatamos 1-1, pero nadie me dio dinero”, sentenció.

La anécdota que contó Reyna, comienza desde el minuto 7 del video.