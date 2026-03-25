Anthony Martial separado de Rayados por indisciplina

Rayados de Monterrey vive un momento turbulento dentro y fuera de la cancha. El equipo regiomontano marcha en la novena posición con 14 puntos y enfrenta la inconformidad de su afición por el bajo rendimiento. A esta situación se suma el caso de Anthony Martial, quien fue apartado del grupo por motivos disciplinarios.

Según reportes de Mediotiempo, el delantero francés se negó a entrar de cambio en el encuentro frente a Chivas, lo que provocó la molestia del técnico Nicolás Sánchez.

El estratega argentino decidió marginarlo de los entrenamientos, al considerar que su actitud no corresponde al nivel de compromiso que exige la institución.

El futuro de Martial en el club dependerá de las sanciones que determine la directiva y de la disposición del jugador para corregir su comportamiento. Mientras tanto, Rayados busca reencontrar el rumbo en el torneo y recuperar la confianza de su afición, que exige resultados y mayor entrega en cada partido.