$!Anuncian segunda edición de la Liga Periodística de Futbol Pa’Delante Sinaloa

CULIACÁN._ Con el lema “Pa’Delante Sinaloa” y la participación de 12 equipos, se anunció la segunda edición de la Liga Periodística de Futbol.
Rogerio Valdez Arias, presidente del circuito, agradeció la confianza de los equipos para realizar la segunda temporada, así como a las nuevas escuadras que se integrarán en esta edición, como Secretaría de Salud, Bienestar del Gobierno Federal y Profes de Cobaes.
“Es una excelente respuesta, éramos 10 equipos la temporada pasada, se nos unen dos más, se suman tres equipos nuevos que son Vectores de la Secretaría de Salud, Bienestar del Gobierno Federal y Profes de Cobaes”, indicó Valdez Arias.
Adelantó que la inauguración se realizará en la tercera jornada, donde invitarán al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil; el director General del Isde, Julio César Cascajares Ramírez; entre otros.
Roque Mascareño Chávez, presidente de la CIRT Delegación Sinaloa, espera que este torneo sirva para que la afición asista a los partidos y apoye a su equipo favorito.
“Llevamos 11 meses encerrados, y este torneo va a servir para que vayas a ver a tus equipos favoritos y después te quedes al convivir y te des cuenta que la gente estamos saliendo Pa’Delante, estamos ganando terreno y esta campaña tiene ese objetivo, recordarte a ti, que tú eres lo más ‘chingón’ que tiene Sinaloa”, externó Mascareño Chávez.
Los equipos participantes son Servicios Públicos del Ayuntamiento de Culiacán (campeón), Isde, Gobierno del Estado, Obras Públicas, Coepris, Ayuntamiento de Culiacán, Imdec, Profes de Cobaes, Congreso del Estado, Periodistas, Vectores del Sector Salud y Bienestar.