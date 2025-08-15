$!Anuncian segunda edición de la Liga Periodística de Futbol Pa’Delante Sinaloa

CULIACÁN._ Con el lema “Pa’Delante Sinaloa” y la participación de 12 equipos, se anunció la segunda edición de la Liga Periodística de Futbol. Rogerio Valdez Arias, presidente del circuito, agradeció la confianza de los equipos para realizar la segunda temporada, así como a las nuevas escuadras que se integrarán en esta edición, como Secretaría de Salud, Bienestar del Gobierno Federal y Profes de Cobaes.

“Es una excelente respuesta, éramos 10 equipos la temporada pasada, se nos unen dos más, se suman tres equipos nuevos que son Vectores de la Secretaría de Salud, Bienestar del Gobierno Federal y Profes de Cobaes”, indicó Valdez Arias. Adelantó que la inauguración se realizará en la tercera jornada, donde invitarán al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil; el director General del Isde, Julio César Cascajares Ramírez; entre otros.