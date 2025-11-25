Apertura 2025: los equipos que brillaron y lo que viene en una Liguilla imperdible

La temporada de la Liga MX ha sido una de las más emocionantes de los últimos años. Con fichajes internacionales de alto impacto, equipos en evolución y una competencia reñida de principio a fin, el futbol mexicano vivió un ciclo vibrante que ahora desemboca en la esperada Liguilla del Apertura 2025. Entre el 26 y el 30 de noviembre se disputarán los cuartos de final, con Toluca, Tigres, Cruz Azul y América como los principales contendientes al título. No es casual que una de las preguntas más recurrentes entre los aficionados sea “cuándo juega el cruz azul”, reflejando el interés que genera esta fase decisiva. Sin embargo, la presencia de otros clubes también promete una fase final impredecible. En este artículo te presentamos un análisis detallado de los equipos más destacados y los momentos clave del año.

1. El equipo más sólido del torneo es Tigres UANL

Otro de los conjuntos que brilló en 2025 fue Tigres UANL, que finalizó el Apertura en segundo lugar con 36 puntos y solo una derrota en todo el torneo. Su rendimiento se basó en una defensa sumamente organizada, experiencia en enfrentamientos de Liguilla y un estilo de juego que controla los ritmos de cada jugada, razón por la cual muchos aficionados se preguntan con anticipación a qué hora juega tigres cada vez que se acercan partidos de Liga MX decisivos. En cuartos de final se enfrentarán a Xolos de Tijuana, una de las sorpresas del Play-In. Tigres tiene la ventaja de cerrar en el siempre imponente Estadio Universitario, donde suelen hacerse fuertes ante cualquier rival.

2. El Toluca sigue sumando premios

Uno de los grandes protagonistas del año es sin duda Toluca, que no solo conquistó el Clausura 2025, sino que cerró el Apertura como líder general. Con 37 puntos, 11 victorias y la mejor ofensiva del torneo (43 goles), los Diablos Rojos consolidaron un futbol vertical, agresivo y contundente. Este desempeño ofensivo los coloca como favoritos naturales al título. Además, llegan con la ventaja de cerrar su serie de cuartos de final en el Estadio Nemesio Díez, un factor determinante para un equipo que busca firmar un bicampeonato histórico. Su rival será Bravos de Juárez, un club que llega motivado, pero cuyo plantel es menos profundo que el de los mexiquenses.

3. Con la lupa en Cruz Azul

En el tercer puesto aparece Cruz Azul, que sumó 35 puntos y volvió a mostrar un estilo de juego ofensivo y ordenado. La Máquina recuperó identidad gracias a un equilibrio notable entre defensa y ataque, además de una mentalidad más sólida en los momentos decisivos. Su enfrentamiento contra Chivas promete ser uno de los más cerrados. La ida se jugará en Guadalajara, pero la vuelta será en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Cruz Azul ha recuperado una conexión especial con su afición.

4. ¿Qué pasó con América en esta temporada?

El América cerró el torneo en cuarto lugar con 34 puntos, manteniéndose como uno de los protagonistas más consistentes de la Liga MX. A pesar de algunos altibajos, su plantilla llena de experiencia y talento lo coloca siempre entre los favoritos. Su serie contra Monterrey es probablemente la más llamativa de los cuartos. Ambos equipos cuentan con figuras internacionales y estilos ofensivos que prometen una eliminatoria de alto voltaje.

Los invitados inesperados

Los invitados inesperados a la Liguilla 2025 añaden un matiz especial a la fase final del torneo. Monterrey destaca por el fichaje estelar de Sergio Ramos, que fortaleció su defensa y elevó la jerarquía del equipo. Gracias a ello, Rayados se mantuvo en la parte alta de la tabla y ahora enfrentará al América en una serie que promete intensidad, primero en el Estadio BBVA y luego en el Azteca. Chivas, por su parte, alcanzó un cierre de torneo sólido que le permitió asegurar su pase directo a la Liguilla. El crecimiento de sus jóvenes y un sistema más estable impulsaron al Guadalajara, que llega motivado para medirse ante Cruz Azul en un duelo históricamente parejo y con un primer capítulo decisivo en el Estadio Akron. En contraste, Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez irrumpieron como las sorpresas del Play-In 2025. Ambos dejaron fuera a Pumas y Pachuca, con Juárez protagonizando un triunfo clave por 2-1 ante los Tuzos. Aunque parten como los menos favoritos, su papel de “underdogs” añade emoción e imprevisibilidad a una Liguilla que luce más abierta que nunca.

Momentos clave de la temporada

Este año dejó una huella profunda en el futbol mexicano gracias a una serie de sucesos que marcaron el rumbo del año y prepararon el escenario para una Liguilla llena de expectativas. ●El formato Play-In volvió a ofrecer partidos de Liga MX llenos de emoción y sorpresas. La eliminación de Pumas y Pachuca reconfiguró la parte baja de la Liguilla, permitiendo que Xolos y Juárez se jugaran su pase con valentía y determinación. ●Uno de los temas más comentados del año fue el arribo de figuras de talla mundial como Sergio Ramos y James Rodríguez. Aunque Pumas no logró clasificar, la presencia del colombiano fue un foco mediático constante y un atractivo adicional para la afición. ●En la Liga MX Femenil, Tigres Femenil volvió a demostrar que es el club más dominante del país tras conquistar su séptimo título, venciendo al América con un global de 4-3. La participación de Jennifer Hermoso, quien levantó su primer título en México, añadió una historia memorable al año futbolístico.

En resumen...