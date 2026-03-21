Árbitra Karen Díaz evita saludo a Nicolás Larcamón tras empate Mazatlán vs Cruz Azul

MAZATLÁN._ La noche del viernes en el estadio El Encanto dejó una escena poco común tras el empate 1-1 entre Mazatlán FC y Cruz Azul. Al término del encuentro, el técnico celeste Nicolás Larcamón se acercó a despedirse de la cuarteta arbitral, pero la asistente Karen Díaz evitó estrecharle la mano, generando un momento que rápidamente llamó la atención.

En las imágenes de la transmisión se observa cómo Larcamón, en medio de sus reclamos, saluda al árbitro central Maximiliano Quintero y al segundo asistente Jesús Lorenzo Soto, quienes correspondieron el gesto. Sin embargo, al intentar saludar a Karen Díaz, la colegiada retrocedió para evitar el contacto, mientras el estratega continuaba con sus protestas hacia el silbante.