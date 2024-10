Este jueves 10 de octubre, la Selección Nacional Sub 23 enfrentó a su similar de Países Bajos, encuentro en el que los jugadores de Mazatlán FC, Ramiro Árciga y Ramiro Franco, formaron parte del once titular del compromiso, así como el ex jugador Cañonero, Andrés Montaño.

Franco vio acción durante los 90 minutos del encuentro, por su parte, el delantero Ramiro Árciga tuvo participación durante los primeros 45 minutos del juego; el ex jugador morado, formado también en La Armería de Mazatlán FC, Andrés Montaño, jugó hasta el minuto 73.