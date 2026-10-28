$!¡Arde La Regional Sur! Chonitos no cede el invicto y Silleros suma en la Toledo Corro

Silleros de Concordia y Pachuca Mazatlán empataron 1-1, durante la fecha 9 de la Liga de Futbol La Regional Sur de Sinaloa, en la Unidad Deportiva Toledo Corro.

El punto extra desde la tanda de penales lo obtuvo Concordia.

Pachuca llegó a 9 unidades, mientras que la visita alcanzó los 7 puntos para dejar en el fondo de la tabla a Rojos de Villa Unión con apenas 5 puntos.