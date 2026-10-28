$!¡Arde La Regional Sur! Chonitos no cede el invicto y Silleros suma en la Toledo Corro

Silleros de Concordia y Pachuca Mazatlán empataron 1-1, durante la fecha 9 de la Liga de Futbol La Regional Sur de Sinaloa, en la Unidad Deportiva Toledo Corro.
El punto extra desde la tanda de penales lo obtuvo Concordia.
Pachuca llegó a 9 unidades, mientras que la visita alcanzó los 7 puntos para dejar en el fondo de la tabla a Rojos de Villa Unión con apenas 5 puntos.
José Vizcarra anotó por Silleros y por los mazatlecos lo hizo José Rodríguez.
El líder general del circuito del sur del estado con 19 unidades, Chonitos Mazatlán, se mantuvo con su etiqueta de invicto y mandamás del torneo al golear 6-1 a Rojos de Villa Unión.
Los autores de los goles por parte de Chonitos fueron Alexis Peñuelas (2), Érick Bernal, Misael Bautista, Ricardo Gaspar y Alejandro Bautista marcaron el resto.
Por los villaunenses concretó el ex futbolista profesional Jesús Isijara.
Camaroneros de Escuinapa ganó por default 3-0 a Elota FC. Escuinapa arribó al tercero de la general con 12 puntos.
En partido pendiente de la fecha 6, Mineros del Rosario dobló 4-2 a Camaroneros de Escuinapa.
Los rosarenses se hicieron presentes a través de Inés Sarmiento, Luis Mora, Héber Rodríguez e Iván Rodríguez. Por Camaroneros marcaron Alexander Martínez y Leonardo Tellechea.