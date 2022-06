Por su parte, Armando Archundia expresó su sentir como nuevo presidente de la Comisión de Árbitros.

“Estoy muy contento, muy emocionado de regresar a mi casa, a la que me dio muchas satisfacciones, me apoyó en todo; agradecido con Iñigo Riestra, secretario General de la FMF, por la invitación.

“Estoy comprometido a trabajar en equipo, me gusta el arbitraje, soy un apasionado de éste. Hoy me siento tan emocionado como hace 16 años: el día 13 de junio de 2006 estaba dirigiendo mi primer partido de Copa del Mundo entre las Selecciones de Brasil y Croacia; hoy, 15 de junio de 2022, estoy iniciando un proyecto muy importante, donde trabajaremos en equipo, de la mano con todos ustedes por el bien del fútbol y del arbitraje. Me siento sumamente agradecido hoy, es una de mis ilusiones y sueños que tenía en algún tiempo, poder presidir la Comisión de Árbitros y devolverle mucho de lo que me dio la FMF y el arbitraje”, finalizó.