Armando ‘Hormiga’ González se estrena como goleador y asiste en la goleada de Olympiacos en Copa

ATENAS._ El atacante mexicano Armando 'Hormiga' González tuvo un estreno brillante como titular con el Olympiacos al registrar su primer gol y una asistencia en la victoria por 4-0 sobre el AE Larissa, en el arranque de la fase de grupos de la Copa de Grecia.

El ex jugador de Chivas arrancó en el cuadro inicial dispuesto por el técnico José Luis Mendilibar y avisó temprano con dos remates de cabeza que pasaron cerca del travesaño a los minutos 7 y 26.

La recompensa para el ariete de 23 años llegó al 34', cuando volvió a ganar por la vía aérea dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y firmar su primer tanto en el fútbol europeo.

Participación directa en la goleada

El delantero azteca mantuvo el protagonismo durante el segundo tiempo para consolidar la contundente victoria del equipo de Pireo:

Asistencia (53'): González prolongó de cabeza un balón dentro del área para habilitar a Bruno Onyemaechi, quien sacó un potente disparo desde fuera del área para colocar el 3-0 parcial.

El complemento del marcador: Gustavo Sá abrió la cuenta del segundo tiempo al 48' marcando el segundo gol, mientras que Joel Roca ingresó de cambio para sellar la goleada 4-0 definitiva al minuto 65.

Con esta actuación en su segundo encuentro oficial en territorio heleno, la 'Hormiga' González completó 63 minutos de juego antes de salir de cambio, liderando el debut victorioso de Olympiacos en el torneo copero.