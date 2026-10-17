Armando León marca su sexto gol en Croacia y se afianza como el mexicano con más anotaciones en Europa

El delantero mexicano Armando León continúa en un nivel ascendente en el futbol balcánico. El atacante de 26 años marcó su sexta anotación de la temporada en la primera división croata durante la igualada 1-1 entre el NK Osijek y el HNK Gorica, en duelo correspondiente a la décima jornada del campeonato.
El momento clave del encuentro llegó al minuto 68, cuando el conjunto local se encontraba abajo en la pizarra. En el cobro de un tiro de esquina, León se anticipó a la marca en el primer poste y definió de zurda para superar al guardameta rival y colocar el empate definitivo.
Con este resultado, el NK Osijek se afianzó en la tercera posición de la clasificación general, sustentado por la mejor ofensiva del torneo, rendimiento en el que la aportación del ariete azteca ha sido fundamental. León se ubica en el cuarto puesto de la tabla de goleo individual de la liga croata y comanda la lista de futbolistas mexicanos con más anotaciones en territorio europeo en lo que va de la campaña 2026-2027.