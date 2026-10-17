Armando León marca su sexto gol en Croacia y se afianza como el mexicano con más anotaciones en Europa

El delantero mexicano Armando León continúa en un nivel ascendente en el futbol balcánico. El atacante de 26 años marcó su sexta anotación de la temporada en la primera división croata durante la igualada 1-1 entre el NK Osijek y el HNK Gorica, en duelo correspondiente a la décima jornada del campeonato.

El momento clave del encuentro llegó al minuto 68, cuando el conjunto local se encontraba abajo en la pizarra. En el cobro de un tiro de esquina, León se anticipó a la marca en el primer poste y definió de zurda para superar al guardameta rival y colocar el empate definitivo.