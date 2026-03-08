Arrancan cables del VAR en pleno partido de la Bundesliga 2

El Clásico de la Bundesliga 2 entre Hertha Berlin y Preussen Münster terminó siendo recordado más por el escándalo que por el resultado. El triunfo 2-1 de Hertha quedó en segundo plano frente al acto de vandalismo que interrumpió el VAR en pleno partido, cuando hinchas locales arrancaron los cables del monitor y desplegaron una bandera con la consigna “¡Desconecten el VAR!”.

La jugada clave ocurrió al minuto 44, cuando el árbitro Felix Bickel fue llamado a revisar una posible falta dentro del área. Al acercarse al monitor, la pantalla estaba en negro. Sin imágenes disponibles, debió aceptar la recomendación de la asistente de video Katrin Rafalski, quien desde la cabina determinó que había penal y tarjeta amarilla. Fabian Reese convirtió el 1-0 para Hertha.