$!Arsenal aplasta al Manchester City y conquista la Community Shield

El equipo dirigido por Mikel Arteta tomó el control desde los primeros minutos y prácticamente no le dio oportunidad de reacción a un City que sufrió para contener la intensidad y el juego ofensivo de los londinenses.

El Arsenal comenzó con el pie derecho la temporada 2026-2027 al imponerse con autoridad 3-0 al Manchester City en la Community Shield , disputada en el Principality Stadium.

Apenas al minuto 1, Riccardo Calafiori abrió el marcador después de recibir una asistencia de Myles Lewis-Skelly. El defensor italiano apareció dentro del área y definió con precisión para superar a Gianluigi Donnarumma.

Manchester City intentó reaccionar mediante la posesión, pero se encontró con una defensa bien organizada y con un David Raya inspirado bajo los tres postes. El arquero español evitó el empate ante un disparo de Phil Foden y posteriormente volvió a intervenir ante Erling Haaland.

Arsenal aprovechó su superioridad y aumentó la ventaja al minuto 28. Kai Havertz apareció en el área para conectar un cabezazo y colocar el 2-0 antes del descanso.

Arsenal sentencia en el segundo tiempo

El panorama no cambió después del descanso. Arsenal continuó aprovechando los espacios y encontró rápidamente el tercer tanto.

Al minuto 48, Martin Odegaard recibió un pase de Christos Tzolis, dejó atrás a Donnarumma con un amague y definió con tranquilidad para poner el 3-0.

Con la amplia ventaja, los Gunners se dedicaron a controlar el ritmo del encuentro y evitaron cualquier intento de remontada por parte del conjunto dirigido por Enzo Maresca.

El City realizó modificaciones con el ingreso de jugadores como Rayan Cherki, Rico Lewis, Marc Guéhi y Omar Marmoush, pero no logró encontrar la fórmula para inquietar seriamente al Arsenal.

En los minutos finales, Raya volvió a responder con una intervención ante Antoine Semenyo, mientras Arteta aprovechó para refrescar a su equipo con los ingresos de Martin Zubimendi, Viktor Gyökeres y Eberechi Eze.

El silbatazo final confirmó el 3-0 para Arsenal, que levantó la Community Shield y arrancó la nueva campaña con un golpe de autoridad sobre uno de sus principales rivales por los títulos de Inglaterra.