$!Arsenal regresa a una Final de Champions League tras superar al Atlético de Madrid

Los Gunners van a Budapest. Tuvieron que pasar 20 años para que Arsenal volviera a una final de Champions League y ahora, de la mano de Mikel Arteta, el club londinense sueña con la historia. El líder de la Premier League venció a Atlético de Madrid en el Emirates Stadium en la Vuelta de la semifinal y ahora busca coronarse por primera vez en el torneo de la UEFA. Después de un servicio adelantado de William Saliba, Viktor Gyökeres forzó la salida de Jan Oblak, pero quedó sin ángulo de disparo. El sueco centró entonces para Leandro Trossard, quien sacó un disparo que el esloveno alcanzó a bloquear, pero dejó el rebote en el área chica a los pies de Bukayo Saka, quien no hizo más que empujar el balón al fondo de la red justo un minuto antes del descanso.

A pesar de que la zaga colchonera reclamó un fuera de lugar, la revisión confirmó que el atacante británico partió de posición reglamentaria y el tanto subió al marcador. Aunque para la segunda mitad el equipo español buscó con intensidad el empate, no pudo descifrar el parado defensivo del equipo de Mikel Arteta, que disputarán la segunda Final de su historia en Champions League. Si el partido de ida tuvo polémica por los penales marcados, el de vuelta la tuvo por dos acciones que no se sancionaron a favor de los Colchoneros en el arranque del segundo tiempo. En la primera, la revisión silenciosa en el VAR consideró que no hubo infracción, mientras que en la segunda se marcó falta ofensiva previamente. Fue al minuto 51 del partido que, tras un servicio largo, Saliba estuvo a punto de convertirse en el villano del partido y en su intento de desepeje, habilitó a Giuliano Simeone. A pesar de que David Raya había abandonado su arco, el delantero italo-argentino no definió correctamente y aunque reclamó falta de Gabriel Magalhães, solo se marcó un tiro de esquina.