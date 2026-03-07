Arsenal sufre pero avanza a cuartos de la FA Cup

El Arsenal superó un duro reto en el One Call Stadium al vencer 2-1 al Mansfield Town, resultado que le permite instalarse en los cuartos de final de la FA Cup.

El partido fue más complicado de lo esperado para los Gunners. Mansfield, equipo de tercera división, salió a jugar de igual a igual y generó peligro en varias ocasiones. El primer gol llegó recién al minuto 40, cuando Noni Madueke definió con un zurdazo cruzado imposible para el arquero Liam Roberts.

En el inicio del segundo tiempo, Will Evans sorprendió y empató para los locales con un remate cruzado. El duelo se mantuvo abierto hasta que, en el minuto 66, Eberechi Eze sacó un derechazo desde la frontal del área que se convirtió en el gol de la victoria.