Arsenal sufre pero avanza a cuartos de la FA Cup

El Arsenal superó un duro reto en el One Call Stadium al vencer 2-1 al Mansfield Town, resultado que le permite instalarse en los cuartos de final de la FA Cup.
El partido fue más complicado de lo esperado para los Gunners. Mansfield, equipo de tercera división, salió a jugar de igual a igual y generó peligro en varias ocasiones. El primer gol llegó recién al minuto 40, cuando Noni Madueke definió con un zurdazo cruzado imposible para el arquero Liam Roberts.
En el inicio del segundo tiempo, Will Evans sorprendió y empató para los locales con un remate cruzado. El duelo se mantuvo abierto hasta que, en el minuto 66, Eberechi Eze sacó un derechazo desde la frontal del área que se convirtió en el gol de la victoria.
Arsenal tuvo oportunidades para ampliar la ventaja con Bukayo Saka y Gabriel Martinelli, pero no logró concretar. Mansfield, por su parte, dejó una actuación digna, siempre cerca del empate, aunque sin la contundencia necesaria.
Con este triunfo, el equipo de Mikel Arteta, líder de la Premier League y finalista de la Carabao Cup, mantiene su paso firme en todas las competencias y ahora se prepara para el trascendental duelo de Champions League ante Bayer Leverkusen la próxima semana.