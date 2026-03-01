Arsenal vence al Chelsea y consolida su liderato en la Premier League

El Arsenal se impuso 2-1 al Chelsea en el Emirates Stadium, en un partido vibrante que dejó a los Gunners con cinco puntos de ventaja en la cima de la Premier League. Dos atajadas monumentales de David Raya en los minutos finales evitaron el empate y aseguraron la victoria de los dirigidos por Mikel Arteta.

El marcador se abrió al minuto 21 con un gol de William Saliba, reflejo del dominio local en la primera mitad. Sin embargo, el Chelsea logró igualar en tiempo de compensación gracias a un autogol de Piero Hincapié, lo que puso emoción a una noche londinense intensa.

La definición llegó al 66’, cuando Jurriën Timber marcó el tanto decisivo. Apenas cuatro minutos después, la expulsión de Pedro Neto condicionó al conjunto visitante, que se vio obligado a replegarse y resistir para evitar un tercer gol, mientras buscaba un empate que nunca llegó.

Con este triunfo, el Arsenal alcanzó 64 puntos, manteniéndose líder con cinco de ventaja sobre el Manchester City y 13 sobre el Manchester United. El Chelsea, bajo la dirección de Liam Rosenior, se quedó con 45 unidades, un escalón por debajo de los puestos de competiciones europeas, pese a haber tenido oportunidades claras que fueron frustradas por las intervenciones de Raya.

La Premier League 2026 entra en su recta final con una pelea por el título que promete ser cerrada y emocionante, con el Arsenal defendiendo su ventaja y el City presionando en busca de la corona.