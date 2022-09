MÉXICO._ Como ya sucediera hace tiempo, los caminos de Arturo Vidal y el América se han vuelto a cruzar, esta vez con una imagen compartida por el propio futbolista chileno, quien no dudó en presumir una camiseta de las Águilas en sus redes sociales.

La prenda se la hizo llegar Diego Valdés, quien aprovechó la convocatoria por la Fecha FIFA para llevar el regalo a la hoy figura del Flamengo de Brasil, a donde arribó tras una extensa estadía por el futbol europeo. El jugador del América también obtuvo la playera de Vidal.

“Muchas gracias, hermanito @diego_valdes_10 (Diego Valdés) por tu lindo regalo. @clubamerica. Sigue rompiéndola, crack”, apuntó “El Rey” Arturo en Twitter.

Ya en el pasado el nombre de Arturo Vidal estuvo ligado al América, pues fue el propio andino quien reveló que en algún punto de su trayectoria le gustaría jugar para el cuadro azulcrema.

“Tenemos que ver, siempre he dicho que me gusta México y me gusta el América, ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber (interés) de las dos partes. Yo tengo contrato con el Inter y seguiré haciendo mi carrera, dando el máximo y si en algún momento se da, feliz”, dijo en 2021 cuando estaba en el Inter de Milán.

Tras quedar sin opción de disputar la Copa del Mundo de Catar 2022, actualmente Vidal se concentra en la próxima Final de Copa Libertadores con Flamengo, en la que buscará coronarse ante Atlético Paranaense.

Antes estuvo en Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán antes de volver a Sudamérica con el Flamengo.