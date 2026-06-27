Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Concluida la fase de grupos, el Mundial 2026 entra en su etapa de eliminación directa con los dieciseisavos de final, donde 32 selecciones buscarán seguir con vida en la lucha por el título.
Las acciones comenzarán este domingo 28 de junio con el duelo entre Sudáfrica y Canadá, programado para las 12:00 horas, tiempo de Sinaloa, en el Estadio Los Ángeles.
LOS MEJORES JUEGOS
1. México vs Ecuador
Es, probablemente, el duelo más parejo de la ronda. México tendrá la presión de jugar en el Estadio Ciudad de México, mientras que Ecuador llega como una selección intensa, física y con jugadores jóvenes de gran nivel. Se espera un partido cerrado donde los detalles marcarán la diferencia.
2. Portugal vs Croacia
Dos selecciones europeas con planteles de enorme calidad. Portugal suele ser favorita por su poder ofensivo, pero Croacia ha demostrado en los últimos mundiales que sabe competir en instancias de eliminación directa. Es uno de los cruces más equilibrados.
3. Francia vs Suecia
Francia parte como favorita, pero Suecia es un rival ordenado y difícil de superar. Si los franceses muestran su mejor versión, pueden resolverlo pronto; de lo contrario, podría convertirse en un partido muy complicado.
4. Alemania vs Paraguay
Paraguay vuelve a una fase importante con una defensa sólida y mucho orden táctico. Alemania tendrá mayor posesión del balón, pero históricamente los sudamericanos suelen complicar a los equipos europeos en este tipo de partidos.
5. Países Bajos vs Marruecos
Marruecos dejó de ser una sorpresa tras su histórica actuación en Qatar 2022 y ahora es un contendiente serio. Países Bajos tiene mayor tradición, pero el choque promete ser muy parejo por el nivel de ambos.
6. España vs Austria
España buscará imponer su estilo de posesión, mientras que Austria llega con una propuesta intensa y de mucha presión. Si los austriacos logran romper el ritmo español, podría haber una sorpresa.
Con varias de las principales potencias del futbol mundial aún en competencia, la fase de eliminación directa promete emociones al límite, ya que a partir de esta instancia cualquier derrota significará la despedida del torneo.
DIECISEISAVOS DE FINAL (HORARIOS DE SINALOA)
Domingo, 28 de junio 2026
Partido 73 | Sudáfrica vs Canadá | Estadio Los Ángeles | 12:00 horas
Lunes, 29 de junio 2026
Partido 74 | Alemania vs Paraguay | Estadio Boston | 13:30 horas
Partido 75 | Países Bajos vs Marruecos | Estadio Monterrey | 18:00 horas
Partido 76 | Brasil vs Japón | Estadio Houston | 10:00 horas
Martes, 30 de junio 2026
Partido 77 | Francia vs Suecia | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 14:00 horas
Partido 78 | Costa de Marfil vs Noruega | Estadio Dallas | 10:00 horas
Partido 79 | México vs Ecuador | Estadio Ciudad de México | 18:00 horas
Miércoles, 1 de julio 2026
Partido 82 | Bélgica vs Senegal | Estadio Seattle | 13:00 horas
Partido 80 | Inglaterra vs RD Congo | Estadio Atlanta | 9:00 horas
Partido 81 | Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina | Estadio Bahía de San Francisco | 17:00 horas
Jueves, 2 de julio 2026
Partido 83 | Portugal vs Croacia | Estadio Toronto | 16:00 horas
Partido 85 | Suiza vs Argelia | Estadio BC Place Vancouver | 20:00 horas
Partido 84 | España vs Austria | Estadio Los Ángeles | 12:00 horas
Viernes, 3 de julio 2026
Partido 86 | Argentina vs Cabo Verde | Estadio Miami | 15:00 horas
Partido 87 | Colombia vs Ghana | Estadio Kansas City | 18:30 horas
Partido 88 | Australia vs Egipto | Estadio Dallas | 11:00 horas