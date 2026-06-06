$!Atlas realizará visorías gratuitas en Culiacán para captar talento juvenil

CULIACÁN._ El Atlas FC llevará a cabo visorías gratuitas en Culiacán los próximos 10 y 11 de junio, con el objetivo de detectar nuevos talentos que puedan integrarse a las fuerzas básicas de la institución rojinegra.

Las pruebas se desarrollarán en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa y estarán dirigidas a jugadores nacidos en las categorías 2008, 2009 y 2010; 2011 y 2012; así como 2013 y 2014.

La actividad representa una importante oportunidad para los jóvenes futbolistas sinaloenses que buscan abrirse camino en el futbol profesional y mostrar sus condiciones ante representantes de uno de los clubes con mayor tradición en el desarrollo de jugadores en México.

El encargado de evaluar a los participantes será Carlos “Charly” Martínez, visor de fuerzas básicas del Atlas, quien observará de cerca a los prospectos durante las jornadas de evaluación.