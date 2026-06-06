$!Atlas realizará visorías gratuitas en Culiacán para captar talento juvenil

CULIACÁN._ El Atlas FC llevará a cabo visorías gratuitas en Culiacán los próximos 10 y 11 de junio, con el objetivo de detectar nuevos talentos que puedan integrarse a las fuerzas básicas de la institución rojinegra.
Las pruebas se desarrollarán en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa y estarán dirigidas a jugadores nacidos en las categorías 2008, 2009 y 2010; 2011 y 2012; así como 2013 y 2014.
La actividad representa una importante oportunidad para los jóvenes futbolistas sinaloenses que buscan abrirse camino en el futbol profesional y mostrar sus condiciones ante representantes de uno de los clubes con mayor tradición en el desarrollo de jugadores en México.
El encargado de evaluar a los participantes será Carlos “Charly” Martínez, visor de fuerzas básicas del Atlas, quien observará de cerca a los prospectos durante las jornadas de evaluación.
Las visorías forman parte de los esfuerzos para acercar oportunidades de desarrollo deportivo a niños y jóvenes de la región, permitiéndoles ser observados por organizaciones profesionales sin necesidad de salir de su ciudad.
Los interesados podrán presentarse en las fechas programadas en el Estadio Universitario, donde tendrán la posibilidad de demostrar sus cualidades técnicas, físicas y tácticas ante el cuerpo de visoreo del conjunto tapatío.
Para las categorías 2008, 2009 y 2010 la cita es a las 7:30 horas en ambos días; la 2011-2012 a las 9:00 horas y 2013-2014 a las 17:00 horas.
Requisitos
Los requisitos son contar con buena condición física, responsiva de menor de edad (firmada por los papás y acompañada de identificación oficial en dado caso de ser menor), short y playera color blanca o negra, no debera tener escudos de otros clubes de futbol, zapatos para futbol, espinilleras e hidratación propia.
Con este tipo de actividades, Culiacán continúa consolidándose como una plaza importante para la detección y formación de talento deportivo, especialmente en el futbol, disciplina que cuenta con una amplia participación entre la niñez y juventud sinaloense.