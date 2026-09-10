Atlas rompe el mercado con el fichaje bomba de Elías Montiel procedente de Pachuca

La directiva rojinegra hizo oficial la llegada del canterano hidalguense Elías Montiel como su nuevo refuerzo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX , tras alcanzar un acuerdo definitivo con la dirigencia de los Tuzos del Pachuca en una operación que ronda los 12 millones de dólares.

GUADALAJARA._ El Atlas de Guadalajara concretó un golpe de autoridad en la recta final del periodo de transferencias.

El mediocampista de 20 años deja la comarca hidalguense habiendo superado los 100 partidos oficiales en el primer equipo, donde registró siete anotaciones y 10 asistencias. El futbolista tricolor se convierte en un activo de presente y futuro para el proyecto deportivo comandado por el director técnico argentino Hernán Crespo.

Proyección internacional y dinamismo para el mediocampo tapatío

La llegada de Montiel fortalece la zona de creación del conjunto tapatío gracias a su rodaje en torneos de máxima exigencia:

Palmarés individual: El volante brilló en la Copa Intercontinental 2024 al adjudicarse el Balón de Bronce del torneo, certamen donde conquistó con Pachuca el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

Perfil táctico: Atlas destacó al juvenil como un futbolista dinámico, inteligente y con gran margen de crecimiento, capaz de brindar equilibrio, distribución y dinamismo en la medular del esquema de Crespo.

Cierre de plantilla: La transacción soluciona la necesidad de la escuadra rojinegra por sumar jerarquía en la mitad de la cancha antes del cierre formal del mercado de pases del balompié nacional.