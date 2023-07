“Han sido días largos en relación a esto. Obviamente iniciamos un proceso de extensión de contrato con Ozziel a finales de abril, en estas pláticas de dar continuidad. Hemos ido y venido en diferentes posturas, diferentes situaciones. A mitad de camino aparece Tigres con una oferta que es buena para el club en estos momentos, es una oferta buena para el jugador en cuestiones digamos de proyección deportiva y lo que le está ofreciendo Tigres”.

Se habla de 7 millones de dólares por el futbolista culichi el acuerdo entre clubes para que así Herrera se vista de felino.

“Ahora hay que encontrar la famosa voluntad, que todas las partes lleguemos a la misma situación. No puedo adelantar más como les he dicho hasta que no esté completamente. Entre Atlas y Tigres hay un acuerdo, sí hay un acuerdo en el cual se pudieran dar las condiciones. Hoy estamos en espera de que Ozziel y su representante nos comuniquen la situación o cuál es la mejor alternativa para todos”.