$!Barcelona conquista el Gamper y cierra su pretemporada con triunfo ante Al Ahly

Antes del encuentro, los capitanes Eric, Pedri y Raphinha encabezaron la presentación del equipo, junto a los refuerzos Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu y Rodrigo Hernández, quien había sido anunciado un día antes como nuevo futbolista azulgrana.

BARCELONA._ El Barcelona cerró su preparación para la temporada 2026-27 con una victoria de 2-1 sobre el Al Ahly , en una jornada especial por la presentación de la plantilla ante su afición en el Camp Nou y el estreno de varias de sus nuevas figuras.

En el terreno de juego, el equipo dirigido por Hansi Flick fue tomando el control del balón y encontró la ventaja al minuto 29. Alejandro Baldé recibió por izquierda un pase de Raphinha y envió un servicio raso que Hamza Abdelkarim remató de primera intención para colocar el 1-0.

El tanto tuvo un significado especial para el delantero egipcio de 18 años, formado precisamente en el Al Ahly. Abdelkarim decidió no celebrar y realizó un gesto de disculpa hacia la afición de su antiguo equipo.

Barcelona amplió la ventaja antes del descanso. Raphinha provocó un penalti al minuto 43 y fue el encargado de convertirlo al 45, con un disparo de zurda para mandar a los catalanes al vestidor con ventaja de 2-0.

Al Ahly reaccionó en el complemento y Zizo recortó la diferencia al minuto 51, al culminar una acción por el centro del campo con un disparo de zurda para el 2-1.

El Barcelona buscó recuperar la diferencia de dos goles y Anthony Gordon incluso mandó el balón a la red al 64, aunque la anotación fue anulada por un fuera de juego previo de Abdelkarim.

El atacante inglés tuvo otra oportunidad en la recta final, al provocar un penalti y asumir el cobro. Sin embargo, El Shenawy detuvo su disparo en el tiempo agregado y evitó el tercer gol azulgrana.

Con el triunfo, Barcelona conquistó el Trofeo Joan Gamper por segundo año consecutivo y cerró su pretemporada con buenas sensaciones, ahora con la mira puesta en el inicio de la campaña oficial y su próximo compromiso ante Elche, el domingo 23 de agosto, dentro de la jornada 2 de LaLiga.