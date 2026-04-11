Barcelona golea al Espanyol y amplía ventaja en LaLiga

El Camp Nou vivió una tarde de contrastes: entusiasmo, nervios y finalmente celebración. El Barcelona derrotó 4-1 al Espanyol en el derbi catalán y aprovechó el empate del Real Madrid para abrir una ventaja de nueve puntos en la cima de LaLiga, un paso clave hacia el título.

El protagonista fue Ferran Torres, que rompió una sequía de más de dos meses y firmó un doblete en la primera parte gracias a las asistencias de un inspirado Lamine Yamal. El joven extremo desequilibró desde el inicio y terminó coronando su actuación con el gol que sentenció el partido al minuto 87.