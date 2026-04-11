Barcelona golea al Espanyol y amplía ventaja en LaLiga

El Camp Nou vivió una tarde de contrastes: entusiasmo, nervios y finalmente celebración. El Barcelona derrotó 4-1 al Espanyol en el derbi catalán y aprovechó el empate del Real Madrid para abrir una ventaja de nueve puntos en la cima de LaLiga, un paso clave hacia el título.
El protagonista fue Ferran Torres, que rompió una sequía de más de dos meses y firmó un doblete en la primera parte gracias a las asistencias de un inspirado Lamine Yamal. El joven extremo desequilibró desde el inicio y terminó coronando su actuación con el gol que sentenció el partido al minuto 87.
El Espanyol reaccionó en el complemento con un tanto de Pol Lozano al 55’, generando un tramo de incertidumbre en el que los visitantes pusieron en aprietos al líder. Sin embargo, el Barça supo resistir y en el cierre amplió la diferencia con la volea espectacular de Marcus Rashford para el 4-1 definitivo.
La victoria refuerza la confianza blaugrana en el campeonato, aunque el equipo de Hansi Flick deberá cambiar el chip rápidamente: el próximo reto será en el Metropolitano, donde necesita remontar dos goles ante el Atlético de Madrid para seguir vivo en la Champions League.