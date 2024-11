Este Barcelona no se detiene. El equipo de Hansi Flick ha conseguido una nueva victoria en LaLiga, la undécima en 12 jornadas, y sigue intratable. Porque no sólo gana sino que lo hace sometiendo a sus rivales. Este domingo, lo ha hecho contra el Espanyol con una primera parte brillante, aunque en la segunda el ritmo ha bajado. Pero el triunfo no se ha escapado y los de Flick siguen sumando de tres en tres.

Así, si hace 15 días le tocó al Sevilla (5-1) y la semana pasada al Bayern (4-1) y al Real Madrid (0-4), este domingo ha sido el turno para el equipo blanquiazul (3-1). Un doblete de Dani Olmo y el gol de Raphinha, los tres en la primera media hora de juego, permiten al Barça sumar otros tres puntos en la jornada.