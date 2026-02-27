Barrera, jugador de Dorados, es convocado a la selección salvadoreña

Esta semana se ha hecho oficial la convocatoria de Geonathan Barrera a la Selección Nacional de El Salvador, para el próximo partido amistoso que sostendrán ante los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, el próximo marzo.

Los salvadoreños están preparando su aventura en la Concacaf Series, evento que se llevará a cabo en República Dominicana, donde también participará la escuadra de Martinica.

Barrera, que vive su segundo torneo con el Gran Pez, acumula 180 minutos jugados en el presente certamen, ante Alteños y Venados, donde acumuló dos empates para los sinaloenses.

Geonathan, que cuenta con triple nacionalidad (mexicana, estadounidense y salvadoreña), fue informado del llamado por parte del profesor Hernán Darío Gómez, en el vestidor aurinegro, desatando la felicidad y alegría también en el resto del plantel.