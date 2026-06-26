$!Bélgica golea a Nueva Zelanda y avanza como líder del Grupo G

Bélgica reaccionó en el momento justo y aseguró el liderato del Grupo G del Mundial 2026 al golear 5-1 a Nueva Zelanda en el estadio de Vancouver. Tras iniciar el torneo con dos empates, los Diablos Rojos firmaron una actuación contundente que les permitió avanzar a los dieciseisavos de final como primeros de su sector.

Desde el arranque, el conjunto belga tomó el control del encuentro y generó constantes llegadas sobre la portería defendida por Max Crocombe. Leandro Trossard avisó al minuto 11 y Jérémy Doku estuvo cerca de abrir el marcador con dos oportunidades antes de la media hora.

Al minuto 19, el árbitro señaló un penalti a favor de Bélgica por una mano dentro del área, pero tras revisar la acción en el VAR determinó que no existía infracción. La insistencia europea tuvo recompensa al 28’, cuando Trossard aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para marcar el 1-0.