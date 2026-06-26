$!Bélgica golea a Nueva Zelanda y avanza como líder del Grupo G

Bélgica reaccionó en el momento justo y aseguró el liderato del Grupo G del Mundial 2026 al golear 5-1 a Nueva Zelanda en el estadio de Vancouver. Tras iniciar el torneo con dos empates, los Diablos Rojos firmaron una actuación contundente que les permitió avanzar a los dieciseisavos de final como primeros de su sector.
Desde el arranque, el conjunto belga tomó el control del encuentro y generó constantes llegadas sobre la portería defendida por Max Crocombe. Leandro Trossard avisó al minuto 11 y Jérémy Doku estuvo cerca de abrir el marcador con dos oportunidades antes de la media hora.
Al minuto 19, el árbitro señaló un penalti a favor de Bélgica por una mano dentro del área, pero tras revisar la acción en el VAR determinó que no existía infracción. La insistencia europea tuvo recompensa al 28’, cuando Trossard aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para marcar el 1-0.
La ventaja aumentó apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 50, Kevin De Bruyne filtró un balón al área, el esférico rebotó en un compañero y volvió a quedar en los pies de Trossard, quien conectó una volea para firmar su doblete y ampliar la diferencia.
Bélgica mantuvo el dominio absoluto y encontró el tercer tanto al 66’, cuando De Bruyne culminó una gran actuación con un disparo raso de zurda que venció al guardameta neozelandés.
Nueva Zelanda descontó al minuto 84 con un espectacular remate de volea de Elijah Wood desde fuera del área para colocar el 3-1, pero la reacción belga fue inmediata. Dos minutos más tarde, Romelu Lukaku apareció con un certero remate de cabeza para devolver la ventaja de tres goles.
Ya en tiempo de compensación, Alexis Saelemaekers puso cifras definitivas con un disparo al 90+4 para sellar la goleada 5-1.
Con este resultado, Bélgica cerró la fase de grupos con cinco puntos y una mejor diferencia de goles que sus perseguidores, suficiente para quedarse con el liderato del Grupo G y avanzar con confianza a la fase de eliminación directa.