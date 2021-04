MADRID._ Este miércoles en el Ramón de Carranza, Real Madrid visitó al Cádiz con la necesidad de ganar para meterle presión al Atlético de Madrid y no darle espacio de felicidad al Barcelona, que son los únicos que dependen de sí mismos para ser campeones de la Liga Española.

Los de Zinedine Zidane no han parado de sufrir bajas en las últimas semanas. Este miércoles tampoco fue la excepción: Luka Modric no fue convocado por lesión y Federico Valverde dio positivo de Covid-19 en las horas previas al encuentro. No obstante, pese a todo eso, los de Zidane volvieron a ganar por 3-0.