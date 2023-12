El delantero francés Karim Benzema habría abandonado Arabia Saudita sin permiso alguno reportaron medios saudíes, cansado de las críticas de los aficionados del Al-Ittihad, quienes se encuentran molestos porque su club está sexto en la liga árabe y suma tres derrotas de manera consecutiva.

Sin embargo, desde el entorno de Benzema desmintieron esta información al diario Marca. El galo está lesionado en el pie y tiene permiso por parte del club y sus médicos. No hay polémica en este sentido, afirma el diario español. En ningún caso ha ‘huido’ Jeddah.

¿Cómo surgió el rumor?

El medio árabe Al-Riyadiya reportó recientemente que Karim no entrenó desde el jueves y no estaba en la convocatoria del juego de este sábado ante el Al-Tai, y también informaron que el atacante salió de Jeddah sin ningún motivo justificado y sin saber si volverá; además, que el técnico Marcelo Gallardo no podía localizarlo.