Benzema no se ha recuperado desde que se lastimó la pierna izquierda en la victoria 3-0 del lunes sobre el Mallorca .

El francés Karim Benzema no estará este domingo en el Clásico del futbol español debido a una lesión en la pierna, informó el director técnico merengue, Carlo Ancelotti .

“No puede jugar mañana porque no ha entrenado todavía, siente un poco de molestia”, comentó el técnico. “Es una pequeña lesión, pero no le permite entrenar, no va a jugar”.

Benzema está teniendo una temporada increíble. Lidera LaLiga española con 22 goles. La semana pasada anotó un triplete memorable para impulsar al Madrid a una victoria por 3-2 sobre el París Saint-Germain en la Liga de Campeones.