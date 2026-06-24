$!Bernardo Silva pierde protagonismo con Portugal en pleno Mundial 2026

El mediocampista arrancó como titular en el empate 1-1 de los lusos, pero tuvo una actuación discreta, marcada por imprecisiones, desconexión con el resto del mediocampo y pérdidas de balón en momentos clave. Su rendimiento llevó al seleccionador Roberto Martínez a sustituirlo al descanso para dar ingreso a João Félix.

MIAMI._ El Mundial 2026 no ha comenzado de la mejor manera para Bernardo Silva . El flamante refuerzo del Real Madrid ha visto cómo su protagonismo con la selección de Portugal se ha reducido drásticamente tras un debut decepcionante ante República Democrática del Congo .

La decisión no fue casualidad. En el segundo partido del Grupo K, una contundente victoria por 5-0 sobre Uzbekistán, Bernardo Silva perdió su lugar en el once inicial y apenas disputó los últimos 15 minutos del encuentro, cuando el resultado ya estaba completamente definido.

Aunque su participación fue limitada, el ex jugador del Manchester City mostró mejores sensaciones con el balón y aprovechó el escenario menos exigente para recuperar algo de confianza y ritmo competitivo.

Silva, quien cumplirá 32 años en agosto, ha mantenido un perfil bajo desde que se oficializó su llegada al Real Madrid y no ha comparecido ante los medios de comunicación durante la concentración portuguesa en Estados Unidos.

Portugal disfruta este miércoles de una jornada de descanso antes de comenzar la preparación del partido ante Colombia, un duelo que definirá el liderato del Grupo K y que podría ser clave en el camino de los lusos hacia la fase de eliminación directa.

Terminar en la primera posición tiene un premio importante, ya que el líder se medirá al tercer lugar de otro sector, mientras que el segundo puesto podría cruzarse con selecciones como Inglaterra, Ghana o Croacia.

Para Portugal, que persigue el primer título mundial de su historia tras conquistar la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025, recuperar la mejor versión de Bernardo Silva podría ser una pieza fundamental en sus aspiraciones de llegar hasta el final del torneo.