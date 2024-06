DENVER._ El director técnico de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, calificó como un “resultado engañoso” el 4-0 que le endosó su selectivo a México la noche de este miércoles en Denver.

El estratega no se dejó llevar por las emociones en el análisis de su equipo, al considerar que al marcar tres goles en los primeros 45 minutos, prácticamente condicionaron al equipo azteca para no mostrar su mejor versión.

“El resultado exagerado del primer tiempo fue un partido que, si bien merecimos los goles, también podríamos haberlo sufrido y el funcionamiento ofensivo del equipo en el segundo tiempo se facilitó y pudimos jugar mejor que en el primero.

“Pero cuando se dan diferencias de goles, es importante medir con cuidado la producción del equipo porque en la desventaja el marcador disminuye al oponente, pierde el toque. El oponente con un resultado tan adverso se derritió un poco”.

La Selección Mexicana fue un desastre y acabó goleada por Uruguay Bielsa cuestionó que México haya decidido salir a la cancha con un equipo alterno, máxime cuando se están alistando para enfrentar a Brasil y posteriormente una Copa América; sin embargo, consideró que entre los rescatable para el Tri es mejor que sucedan este tipo de marcadores en duelos de preparación que ya en una competición.

“Usted sabe que juegan con un rival muy importante, creo que un equipo que está preparándose debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío, sabiendo que tiene que jugar con Brasil.

“Entonces, la explicación está muy clara. Cuando un equipo se está preparando es mejor que sucedan al comienzo las cuestiones no deseadas. Los errores, los resultados adversos, bien manejados son trampolines para acercarse a una versión verdadera. Pero también hay cosas que no se pueden mejorar, ¿no? El lateral derecho, el central, el otro central, el delantero, los delanteros, demasiadas cosas que si uno no las considera, veríamos con demasiado optimismo el partido desde Uruguay, y no debería ser así. Y demasiado pesimismo desde México, tampoco debería ser así”.